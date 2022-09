Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,9 procent tot 417,51 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,2 procent op 13.028,00 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,4 procent op 6.222,41 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,5 procent lager op 7.277,30 punten.

De koersen daalden vanwege de aanhoudende zorgen over de hoge inflatie. Uit Amerikaanse data bleek dinsdag dat de inflatie in augustus weliswaar iets afnam, maar nog steeds hoog is.

"Ondanks de positieve effecten van de lagere benzineprijzen toonden de [inflatie] data van gisteren dat de Amerikaanse inflatie meer ingebed begint te raken, wat de verwachting aanwakkerde dat de Fed veel agressiever zal zijn als het gaat om de volgende renteverhoging", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "De sterker dan verwachte stijging van de kernprijzen heeft geleid tot speculaties dat de Fed volgende week ook zou kunnen kiezen voor een agressievere optie van een renteverhoging van 100 basispunten", voegde hij toe. Toch houdt 70 procent van de markt het vooralsnog op een verhoging met 75 basispunten.

Op macro-economisch vlak werd woensdag in Europa bekend dat de inflatie van het Verenigd Koninkrijk in augustus lager uitkwam dan in juli, terwijl de producentenprijzen over dezelfde maand eveneens een zekere tempering lieten zien in de stijging op jaarbasis.

De productie van de industrie van de eurozone kwam in juli 2,3 procent lager uit dan in juni en dat is beduidend meer dan de verwachte afname met 0,7 procent.

De euro/dollar noteerde op 0,9996. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9967 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 0,9970 op de borden.

Olie werd woensdag tot 2,3 procent duurder, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Bedrijfsnieuws

Duitsland heeft het resterende belang van 9,92 procent in Deutsche Lufthansa verkocht. Het aandeel Lufthansa daalde woensdag 3,5 procent.

Inditex heeft in het afgelopen halfjaar de omzet en de resultaten verder zien stijgen, nu meer mensen de winkels van de modeketen bezoeken. Het aandeel noteerde circa 4,0 procent hoger.

Het Spaanse energiebedrijf Iberdrola heeft een minderheidsbelang in een onderneming dat eigenaar is van een Duits offshore windmolenpark verkocht voor circa 700 miljoen euro. Iberdrola sloot bijna 2,0 procent lager.

In Parijs steeg Totalenergies circa 2,5 procent, LVMH won 0,6 procent en Renault noteerde circa 3,0 procent hoger. ArcelorMittal daalde meer dan 4,0 procent.

In Frankfurt steeg Porsche 1,0 procent, Volkswagen won circa 0,8 procent, terwijl BMW 0,3 procent daalde. RWE verloor 3,6 procent en was daarmee de sterkste daler.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent hoger op 3.945,45 punten. De Dow Jones index steeg 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,6 procent in het groen.