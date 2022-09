EC vraagt 25 miljard van fossiele industrie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een solidariteitsbijdrage van de fossiele industrie kan deze winter zo'n 25 miljard euro opleveren om de energiecrisis voor consumenten en bedrijven te verlichten. Dat heeft de Europese Commissie becijferd. De voorgestelde solidariteitsbijdrage zou worden geheven op de overwinsten die deze bedrijven in 2022 boeken. Van alle winsten die meer dan 20 procent hoger zijn is dan het gemiddelde van de afgelopen drie jaar, zou minstens 33 procent moeten worden afgestaan. De bijdrage zou moeten worden geïnd door de regeringen van de Europese lidstaten, die het geld kunnen gebruiken voor financiële steun aan met name kwetsbare huishoudens en bedrijven. De overheden mogen het geld overigens vrij ruim inzetten, zoals subsidies voor investeringen van consumenten in hernieuwbare energie en isolatie en andere technologieën die CO2-emissie verminderen. Ook energie-intensieve bedrijven mogen gesteund worden, mits ze investeren in hernieuwbare energie of energiebesparingen. Tenslotte mag het geld ook worden besteed om banen te behouden of de groene transitie te bevorderen. De verwachte solidariteitsbijdrage is relatief klein vergeleken met het bedrag dat Brussel verwacht binnen te halen door de overwinsten van energieleveranciers af te romen. Dit zou 117 miljard euro moeten opleveren op jaarbasis. Producenten van windenergie, zonne-energie, steenkool en nucleaire energie hebben hun productiekosten nauwelijks zien stijgen, terwijl de verkoopprijzen samen met de aardgasprijs de pan uit zijn gerezen. Hierdoor maken zij nu enorme winsten. Het voorstel van Brussel is om de inkomsten voor producenten te beperken tot 180 euro per megawattuur. De ruim 100 miljard euro die dat zou opleveren kan worden gebruikt als vergoeding voor stroomgebruikers die hun elektriciteitsconsumptie verlagen, voor stroomleveranciers die beneden hun kostprijs stroom leveren of rechtstreeks aan stroomafnemers. Ook zouden stroomgebruikers een beperkte hoeveelheid goedkope elektriciteit kunnen krijgen. Brussel wil dat lidstaten zich verplichten om tijdens de piekuren het stroomverbruik met tenminste 5 procent te verlagen. Daarnaast moet er een doelstelling zijn bij de lidstaten om het stroomverbruik met 10 procent te verminderen. Lidstaten mogen deze doelen naar eigen inzicht invullen. Bron: ABM Financial News

