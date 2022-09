Beursblik: beurssentiment onder nulpunt

(ABM FN-Dow Jones) Nederlandse beleggers hebben in september minder vertrouwen gekregen in de ontwikkelingen op de beurs. Dit bleek woensdag uit een maandelijkse enquête van broker Saxo Bank.

Het vertrouwen in het beursklimaat duikt in september onder het nulpunt, nadat er juist in augustus sprake was van een opleving, zei de broker in het rapport.

De door Saxo geraadpleegde beleggende klanten beoordeelden het beursklimaat in september met een -3,11 procent op een schaal tussen -15 en +15. Daarmee noteert de index deze maand op het laagste niveau in zes maanden.

Het populairste aandeel onder beleggers is Shell. De nummer twee is ASML. ING sluit de top drie. Just Eat Takeaway is voor de derde maand op rij het minst populair, gevolgd door Philips. Ook Air France-KLM is niet geliefd.