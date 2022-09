Europa beperkt energievraag en overwinsten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie gaat de gevolgen van de hoge energieprijzen te lijf met maatregelen om de energievraag te beperken en door overmatige inkomsten van energieleveranciers terug te geven aan gebruikers. Dat maakte Brussel woensdag bekend. "Vandaag komt de Commissie met aanvullende voorstellen die lidstaten snel kunnen doorvoeren om de druk op huishoudens en bedrijven te verlichten", zei voorzitter van de EC Ursula von der Leyen. Het is de bedoeling dat lidstaten tijdens de piekuren de vraag naar elektriciteit beperken met tenminste 5 procent. Dit zou 1,2 miljard kuub aardgas schelen voor de hele winter. Tot 31 maart moet de totale vraag naar elektriciteit met minstens 10 procent omlaag. Leveranciers van wind-, zonne- andere hernieuwbare en nucleaire energie hebben lagere kosten en maken nu veel winst , omdat de dure gasprijs ook hun verkoopprijs bepaalt. Hun inkomsten zouden daarom moeten worden beperkt tot 180 euro per megawattuur. Dit zou voldoende zijn om te kunnen blijven investeren in meer capaciteit voor hernieuwbare energiebronnen. De rest van de inkomsten worden geïnd door de lidstaten die daarmee de rekeningen van energiegebruikers kunnen helpen verlagen. Ook vraagt de Commissie een tijdelijke solidariteitsbijdrage van de olie- aardgas- steenkoolindustrie, en de raffinaderijen, bestaande uit de winst die meer dan 20 procent hoger is dan de gemiddelde winst in de afgelopen drie jaren. Dit geld kan naar kwetsbare huishoudens en bedrijven die hard getroffen zijn of veel energie nodig hebben. Tevens moet het mogelijk worden om gereguleerde stroomprijzen te laten zakken tot onder de kostprijs en de stroomprijs ook te reguleren voor kleine en middelgrote bedrijven. "We doen een noodingreep in het ontwerp van onze stroommarkt, door de inkomsten van elektriciteitsproducenten met lagere kosten te beperken, en staan buitengewone maatregelen toe voor de regulering van prijzen voor bedrijven en huishoudens", zei eurocommissaris voor energie Kadri Simson. Bron: ABM Financial News

