Wall Street klaar voor klein herstel

(ABM FN) De Amerikaanse futures noteren woensdagmiddag licht in het groen, na de fikse afstraffing op dinsdag, toen tegenvallende inflatiecijfers de kans op een minder agressieve Federal Reserve wegsloegen.

Circa een half uur voor de start van de handel noteert de future op de S&P 500 index 0,2 procent in het groen. De Nasdaq lijkt 0,3 procent hoger te gaan openen.

Dinsdag was de slechtste dag op Wall Street in ruim twee jaar tijd. De Dow Jones index sloot 3,9 procent lager op 31.104,97 punten. De breder samengestelde S&P 500 index verloor 4,3 procent op 3.932,69 punten en de Nasdaq daalde zelfs 5,2 procent tot 11.633,57 punten.

"We denken dat de Fed de kerninflatie verschillende maanden wil zien dalen, en ook bewijs wil zien dat de arbeidsmarkt afkoelt, alvorens het zijn toon zal matigen", denkt CIO Mark Haefele van UBS. "En dat is nu nog niet het geval."

Volgens de CME FedWatch Tool rekent 70 procent van de markt op een renteverhoging door de Fed op 21 september van 75 basispunten en denkt 30 procent dat de centrale bank wel eens met 100 punten kan verhogen.

Na de inflatiecijfers van dinsdag waren het woensdag de producentenprijzen die de aandacht trokken. Deze prijzen daalden in augustus met 0,1 procent op maandbasis, na een afname met 0,4 procent in juli. Economen hadden ook op een daling met 0,1 procent gerekend.

Verder staat het vertrouwen onder huizenbouwers op de rol en worden de wekelijkse olievoorraden gepubliceerd.

De euro/dollar handelt woensdagmiddag rond pariteit op 1,0002 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 3,445 procent.

Olie wordt fractioneel duurder. De vraag naar olie zal dit jaar iets minder hard stijgen dan eerder voorzien, door de coronalockdowns in China. Maar als gevolg van de explosie van de gasprijs in Europa stijgt de vraag naar olie juist, nu elektriciteitscentrales in Europa overschakelen van gas naar olie. Per saldo denkt het IEA dat de vraag naar olie dit jaar niet met 2,1 maar 2,0 miljoen vaten per dag stijgt.

Bedrijfsnieuws

Google heeft in Brussel het deksel op de neus gekregen. In een poging de grootste mededingingsboete in Europa te ontlopen, verloor Google op de meeste punten in een Luxemburgse rechtbank. De rechter kon zich grotendeels vinden in het besluit van de Europese toezichthouder om Google een boete op te leggen van 4,3 miljard euro wegens het misbruik maken van de dominante marktpositie van het besturingssysteem Android. Wel werd de boete met 5 procent verlaagd naar 4,1 miljard euro. Moederbedrijf Alphabet lijkt woensdag 0,2 procent te herstellen na een daling van net geen 6 procent op dinsdag.

Philip Morris verhoogde het kwartaaldividend met 1,6 procent naar 1,27 dollar per aandeel.