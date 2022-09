Zuid-Korea jaagt op ontwikkelaar stablecoin TerraUSD Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Zuid-Koreaanse autoriteiten zijn op zoek naar Do Kwon, de ontwikkelaar achter de ingestorte cryptomunt TerraUSD, een zogeheten stablecoin. Dat meldden diverse internationale persbureaus. Kwon is de oprichter van Terraform Labs, dat twee cryptomunten creëerde die eerder dit jaar crashten. Meer dan 90 personen in Zuid-Korea hebben Kwon beschuldigd van fraude en illegale fondsenwerving. Openbare aanklagers in Seoel hebben woensdag bevestigd dat er arrestatiebevelen uitstaan voor zes personen onder wie Kwon. TerraUSD is een zogeheten stablecoin die zo ontworpen was dat de waarde gelijk zou blijven aan de Amerikaanse dollar. Maar eerder dit jaar stortte zowel TerraUSD als Luna in, omdat mensen massaal uit de munt stapten, waardoor in enkele dagen miljarden dollars verdampten. Bron: ABM Financial News

