Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager, nadat Wall Street dinsdag flinke verliezen leed na tegenvallende inflatiecijfers.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een daling van 0,5 procent op 419,30 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,4 procent naar 13.140,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,3 procent met een stand van 6.228,28 punten. De Britse FTSE verloor woensdag 0,8 procent naar 7.326,15 punten.

De markten nemen een kleine pauze, na de sterke dalingen van dinsdag veroorzaakt door een teleurstellend Amerikaans inflatiecijfer, aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Het cijfer stelde beleggers flink teleur, aangezien was gehoopt dat er al een piek was bereikt, waardoor de Federal Reserve iets minder agressief zou kunnen optreden.

“Nu ziet de situatie er heel anders uit”, zei Aslam. Beleggers vrezen dat de Fed nog agressiever zal zijn. En “dit zorgt voor grote chaos in de markt”, aldus de marktanalist. Sommigen denken zelfs dat de Fed volgende week de rente met 100 basispunten zou kunnen verhogen, in plaats van met 75 punten.

Volgens de CME FedWatch Tool rekent 66 procent van de markt op een renteverhoging door de Fed op 21 september van 75 basispunten en denkt zelfs 34 procent dat de centrale bank wel eens met 100 punten kan verhogen.



De inflatie van het Verenigd Koninkrijk kwam in augustus lager uit dan in juli, terwijl de producentenprijzen over dezelfde maand eveneens een zekere tempering lieten zien in de stijging op jaarbasis.

De productie van de industrie van de eurozone kwam in juli 2,3 procent lager uit dan in juni en dat is beduidend meer dan de verwachte afname met 0,7 procent.

Vanmiddag komen in de Verenigde Staten de producentenprijzen over augustus naar buiten, in de tweede helft van de middag gevolgd door het vertrouwen onder de huizenbouwers en de wekelijkse olievoorraden.

Voor de producentenprijzen wordt, net als voor de consumentenprijzen van gisteren, een daling op maandbasis verwacht van 0,1 procent.

Er zijn vandaag twee sprekers: bestuurder van de Europese Centrale Bank Philip Lane en de hoogste persoon bij de centrale bank van Frankrijk Francois Villeroy de Galhau.

Olie werd woensdag duurder. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 0,4 procent in het groen op 87,36 dollar, terwijl voor een november-future Brent 93,44 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,4 procent.

De vraag naar olie zal dit jaar iets minder hard stijgen dan eerder voorzien, door de coronalockdowns in China. Maar als gevolg van de explosie van de gasprijs in Europa stijgt de vraag naar olie juist, nu elektriciteitscentrales in Europa overschakelen van gas naar olie. Per saldo denkt het IEA dat de vraag naar olie dit jaar niet met 2,1 maar 2,0 miljoen vaten per dag stijgt.

De euro/dollar noteerde op 1,0008. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9964 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 0,9972 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Duitsland heeft het resterende belang van 9,92 procent in Deutsche Lufthansa verkocht. De koers van het aandeel Lufthansa daalde woensdag 3,4 procent.

Inditex heeft in het afgelopen halfjaar de omzet en de resultaten verder zien stijgen, nu meer mensen de winkels van de modeketen bezoeken. Het aandeel noteerde X procent .

Het Spaanse energiebedrijf Iberdrola heeft een minderheidsbelang in een onderneming dat eigenaar is van een Duits offshore windmolenpark verkocht voor circa 700 miljoen euro. De koers van het aandeel Iberdrola noteerde 1,1 procent lager.

In Parijs en Frankfurt bleven de koersverschillen ten opzichte van de slotnoteringen van dinsdag relatief gezien aan de bescheiden kant.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het groen.

De S&P 500 index sloot dinsdag 4,3 procent lager op 3.932,69 punten, technologiebeurs Nasdaq daalde 5,2 procent tot 11.633,57 punten en de Dow Jones-index verloor 3,9 procent tot 31.104,97 punten.