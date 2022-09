Deutsche Bank ziet marktherstel bij milde recessie Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank houdt er rekening mee dat de aandelenmarkten nog verder gaan dalen, maar voorziet ook dat ze weer kunnen herstellen zodra de markt gelooft dat de recessie zal meevallen. Op de korte termijn zullen de economische onzekerheden de markten volatiel houden, omdat zowel de Verenigde Staten als Europa een periode van economische krimp te wachten staat. "Maar als markten beginnen te geloven dat deze recessies waarschijnlijk mild, van korte duur en halverwege 2023 ruimschoots achter de rug zullen zijn, dan zullen mogelijke verdere marktdalingen in de komende maanden uiteindelijk worden gevolgd door marktwinsten", aldus chief investment officer Christian Nolting. En markten lopen doorgaans op verwacht economisch herstel vooruit. "Met herstel aan de horizon voorspellen we winstgroei met percentages in de lage enkele cijfers in de meeste ontwikkelde aandelenmarkten gedurende de komende twaalf maanden. Voor opkomende markten verwachten we lagere maar nog altijd positieve rendementen", aldus Nolting. Vooralsnog is er veel onzeker, dat niet te vangen is in een enkel narratief dat beleggers kan vertellen wanneer ze moeten handelen. "Er blijven veel vragen over de Amerikaanse consument, de afhankelijkheid van Europa van energie, het succes van de economische heropening van China en mogelijke toekomstige inflatiepaden." Bron: ABM Financial News

