Valuta: Amerikaanse inflatiedata bederven eurofeestje

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag toch weer onder pariteit, nadat de tegenvallende Amerikaanse inflatiecijfers over augustus de Federal Reserve geen enkele reden geven om gas terug te nemen. Volgende week neemt de Fed weer een rentebesluit en een teruglopende inflatie had een opsteker kunnen betekenen.

"Die bleef uit", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Opvallend daarbij is dat de markt zich nogal vaak laat verrassen, in dit geval door een verrassende stijging van de inflatie op maandbasis in de VS", aldus de analist

De Amerikanen zagen de inflatie in augustus op jaarbasis weliswaar teruglopen, maar op maandbasis tegen de verwachting in op 0,1 procent uitkomen, terwijl een daling van de consumentenprijzen was ingecalculeerd. Vorig jaar augustus stegen de Amerikaanse prijzen op jaarbasis ook al flink meer dan het peil waar de Fed naar streeft, toen 5,4 procent. De laatste keer dat de Amerikaanse PCE-kerninflatie op het niveau noteerde dat de Fed graag ziet was maart vorig jaar, toen deze uitkwam op 1,9 procent op jaarbasis.

Rabobank gaat voor volgende week woensdag uit van een renteverhoging met 75 basispunten door de Fed.

Wat Mevissen betreft is het eerstvolgende richtpunt voor de markt deze week de detailhandelsverkopen van de Verenigde Staten over augustus, die donderdagmiddag worden gepubliceerd. "Maar daarna volgt vrijdag het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan over september, omdat daarin ook een gemiddelde inflatieverwachting van de ondervraagde consumenten bij wordt meegenomen.

De inflatie van het Verenigd Koninkrijk kwam in augustus lager uit dan in juli, terwijl de producentenprijzen over dezelfde maand eveneens een zekere tempering lieten zien in de stijging op jaarbasis.

De productie van de industrie van de eurozone kwam in juli 2,3 procent lager uit dan in juni en dat is beduidend meer dan de verwachte afname met 0,7 procent.

Vanmiddag komen in de Verenigde Staten de producentenprijzen over augustus naar buiten, in de tweede helft van de middag gevolgd door het vertrouwen onder de huizenbouwers en de wekelijkse olievoorraden.

Voor de producentenprijzen wordt, net als voor de consumentenprijzen van gisteren, een daling op maandbasis verwacht van 0,1 procent.

Er zijn vandaag twee sprekers: bestuurder van de Europese Centrale Bank Philip Lane en de hoogste persoon bij de centrale bank van Frankrijk Francois Villeroy de Galhau.

De euro noteerde woensdag 0,3 procent hoger op 0,9994 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8656 Britse pond. Het Britse pond steeg woensdag 0,5 procent en noteerde op 1,1547 dollar.