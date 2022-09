AEX werkt verlies weg, onder aanvoering Adyen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft woensdag in de loop van de ochtend de openingsverliezen weg weten te werken. Rond de klok van 11 uur noteerde de AEX fractioneel lager op 683,81 punten. De hoofdindex opende lager, nadat Wall Street dinsdag de slechtste dag in meer dan twee jaar tijd beleefde. De markt was teleurgesteld in de ontwikkeling van de Amerikaanse inflatie. "We denken dat de Fed de kerninflatie verschillende maanden wil zien dalen, en ook bewijs wil zien dat de arbeidsmark afkoelt, alvorens het zijn toon zal matigen", denkt CIO Mark Haefele van UBS. "En dat is nu nog niet het geval." Volgens de CME FedWatch Tool rekent 66 procent van de markt op een renteverhoging door de Fed op 21 september van 75 basispunten en denkt zelfs 34 procent dat de centrale bank wel eens met 100 punten kan verhogen. Beleggers moeten het vooralsnog stellen zonder veel nieuws. De euro/dollar handelt op 0,9989 en de olieprijs maakt een pas op de plaats. De vraag naar olie zal dit jaar iets minder hard stijgen dan eerder voorzien, door de coronalockdowns in China. Maar als gevolg van de explosie van de gasprijs in Europa stijgt de vraag naar olie juist, nu elektriciteitscentrales in Europa overschakelen van gas naar olie. Per saldo denkt het IEA dat de vraag naar olie dit jaar niet met 2,1 maar 2,0 miljoen vaten per dag stijgt. Stijgers en dalers In de AEX gaat Adyen aan de leiding met een koerswinst van 2,7 procent. Just Eat Takeaway stijgt 1,4 procent. DSM profiteert licht van een koopaanbeveling van Jefferies en stijgt 0,3 procent. Philips en AkzoNobel zijn de grootste dalers met verliezen van bijna 3 procent. In de AMX wint AMG 1,3 procent en InPost 1,4 procent. Air France-KLM daalt 2,1 procent. Bij de smallcaps neemt Pharming de leiding met een koersstijging van 5,1 procent, gevolgd door Fastned met 3,9 procent. Bron: ABM Financial News

