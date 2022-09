Duitsland verkoopt belang in Lufthansa Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Lufthansa

(ABM FN-Dow Jones) Duitsland heeft het resterende belang van 9,92 procent in Deutsche Lufthansa verkocht. Dit schreef persbureau Bloomberg woensdag op basis van een verklaring die dinsdagavond laat de deur uit ging. De transactie verliep via een versnelde boekprocedure. Het Wirtschaftsstabilisierungsfonds van Duitsland verkocht de aandelen volgens Bloomberg voor 6,11 euro per stuk. Woensdag worden de aandelen verhandeld voor 6,20 euro per stuk. Eerder al loste Lufthansa de laatste steun van het Duitse reddingspakket ter waarde van 9 miljard euro af. Bron: ABM Financial News

