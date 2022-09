AEX met verlies van start Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX is woensdag, zoals verwacht, met verlies van start gegaan. Kort na opening daalde de AEX 0,4 procent naar 681,79 punten. In de hoofdindex noteerden bijna alle aandelen lager. Randstad en AkzoNobel verloren het meest, met respectievelijk 1,3 en 1,8 procent. DSM was koploper met een koersstijging van 1,0 procent na een koopaanbeveling door Jefferies. In de AMX nam Flow Traders de leiding met een bescheiden winst van 0,7 procent. Aperam en Air France KLM leverden 1,8 procent in. Bij de smallcaps ging CM.com een procent in het groen, maar daalde Majorel 2,0 procent. Bron: ABM Financial News

