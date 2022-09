Inditex houdt opwaartse trend vast Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Inditex heeft in het afgelopen halfjaar van het gebroken boekjaar de omzet en de resultaten verder zien stijgen. Dit maakte het Spaanse modehuis woensdagochtend bekend. De winkels van Inditex wisten meer bezoekers te trekken die ook meer uitgaven. En die trend zet volgens het modebedrijf bekend van onder meer Zara en Pull & Bear, door. Ook wordt de herfst- en wintercollectie volgens Inditex goed ontvangen door klanten. De omzet van Inditex liet op jaarbasis een stijging zien van bijna 3 miljard euro naar ruim 14,8 miljard euro. De online omzet, die in het eerste kwartaal nog onder druk stond, liet volgens de onderneming in het tweede kwartaal progressie zien. De EBITDA kwam uit op ruim 4,0 miljard euro tegen 3,1 miljard over dezelfde periode een jaar eerder. De bijbehorende marge steeg van 26,0 naar 27,1 procent. Netto resteerde er voor Inditex een winst van 1,8 miljard euro tegen circa 1,3 miljard euro over de eerste helft van 2021. Outlook Voor het lopende boekjaar 2022 verwacht het bedrijf nog altijd een stabiele brutomarge. Inditex rekent verder op investeringen van circa 1,1 miljard euro in onder andere digitalisering. De online omzet moet in 2024 meer dan 30 procent uitmaken van de totale omzet. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.