WDP koopt 7 sites in Doornik

Beeld: WDP

(ABM FN-Dow Jones) WDP heeft 7 logistieke sites van SEDIMMO in de industriezone Tournai West Zoning in Doornik gekocht. Dit liet de logistiekvastgoedinvesteerder woensdagochtend weten. De totale verhuurbare oppervlakte van ongeveer 100.000 vierkante meter wordt voor ongeveer 120 miljoen euro gekocht. WDP betaalt in eigen aandelen. Het eerste deel van de transactie is inmiddels afgerond, en betreft een investering van 67,5 miljoen euro. Er werden bijna 2,4 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven, voor 28,15 euro per stuk, ofwel een korting van 5 procent in vergelijking met de gemiddelde koers over de laatste twee weken. Het tweede deel van de transactie zal naar verwachting voor het einde van 2022 plaatsvinden. Bron: ABM Financial News

