Rode opening in Amsterdam in de maak na koersval op Wall Street

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een lagere opening tegemoet, nadat Wall Street dinsdag de slechtste dag in meer dan twee jaar tijd beleefde. Een uur voor opening wees de future op de AEX op een daling van 0,9 procent. De markt let vandaag op de industriële productie in de eurozone. In Japan bleek die in juli iets gestegen. Verder let de markt op de Amerikaanse producentenprijzen, nadat de inflatiecijfers dinsdag een tegenvaller bleken en de markt hevig onder druk zetten. De inflatie blijft een reden tot zorg, vindt beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen. Hij denkt dat in de VS de inflatiepiek wel min of meer is bereikt, maar dan vooral doordat energieprijzen minder aan de inflatie zullen gaan bijdragen. "Onderliggend is de inflatie echter dermate hoog, dat beleggers er naar onze mening onterecht vanuit gingen dat de Fed snel een minder agressieve toon zou aanslaan." Volgens de CME FedWatch Tool rekent 66 procent van de markt op een renteverhoging door de Fed op 21 september van 75 basispunten en denkt zelfs 34 procent dat de centrale bank wel eens met 100 punten kan verhogen. "We hebben in augustus dan ook besloten om onze allocatie naar Amerikaanse aandelen te verlagen van neutraal naar onderwogen", aldus Van Leenders. Verder zal de markt letten op de 'State of the Union' van Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. De euro/dollar handelt op 0,9981 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 3,411 procent. Olie wordt ruim een half procent goedkoper. Nadat oliekartel OPEC dinsdag met een maandrapport kwam, is het vandaag de beurt aan het Internationaal Energie-Agentschap om dit te doen. Bedrijfsnieuws Het is relatief rustig voorbeurs. Jefferies zette DSM op de kooplijst met een koersdoel van 150 euro. De analisten wezen erop dat het aandeel tegen een flinke korting noteert ten opzichte van zijn belangrijkste sectorgenoten. Slotstanden Wall Street

De Dow Jones index sloot dinsdag 3,9 procent lager op 31.104,97 punten. De breder samengestelde S&P 500 index verloor 4,3 procent op 3.932,69 punten en de Nasdaq daalde zelfs 5,2 procent tot 11.633,57 punten. Bron: ABM Financial News

