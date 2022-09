Iberdrola stapt uit Duits windmolenpark Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Spaanse energiebedrijf Iberdrola heeft een minderheidsbelang in een onderneming dat eigenaar is van een Duits offshore windmolenpark verkocht voor circa 700 miljoen euro. Dit meldde het Spaanse bedrijf woensdag. Iberdrola hield via Iberdrola Renovables Deutschland een belang van 49 procent in Iberdrola Renovables Offshore Deutschland, dat dan weer het windpark Wikinger uitbaat. Wikinger is goed voor een capaciteit van 350 megawatt. Iberdrola Renovables Deutschland blijft wel operationele en onderhoudswerkzaamheden aan het windpark verrichten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.