Jefferies zet DSM op kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het advies voor DSM verhoogd van Houden naar Kopen, maar stelde het koersdoel licht naar beneden bij van 152,00 naar 150,00 euro. Dit bleek woensdag uit een rapport van de zakenbank. Het aandeel DSM noteert tegen een korting van 17 procent ten opzichte van zijn belangrijkste sectorgenoten. Daarbij heeft DSM volgens Jefferies voldoende middelen om of op het overnamepad te blijven of aandeelhouders in de eerste helft van 2023 goed te belonen. Wel denkt Jefferies dat DSM de synergievoordelen met Firmenich wat te optimistisch inschat. Maar dat ziet de markt ook. Strategisch biedt de fusie volgens de bank echter "significante kansen". Het aandeel DSM sloot dinsdag 3,6 procent lager op 124,70 euro. Bron: ABM Financial News

