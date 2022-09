Update: Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet, nadat Wall Street dinsdag de slechtste dag in meer dan twee jaar beleefde.

IG voorziet een openingsverlies van 111 punten voor de Duitse DAX, een min van 40 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 58 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese aandelenbeurzen sloten dinsdag lager, na hogere Amerikaanse inflatiecijfers over augustus, die voorspellen dat de Fed de monetaire beleidsrente nog sneller kan verhogen dan de markt al vreesde.



Voorafgaand aan het cijfer stonden de beurzen nog op winst. Beleggers hoopten dat het Amerikaanse inflatiecijfer zou meevallen, maar dat was niet het geval. Het cijfer is bepalend voor het rentebesluit van de Fed volgende week.

"Het inflatiemonster slaat weer toe en zal ons voorlopig niet verlaten. De rentevoeten zijn vergif voor technologie- en groeiaandelen", zei Salah Bouhmidi van IG Nederland. "De consumentenprijzen in de VS blijven hoog en er is geen vooruitzicht op verbetering. De Fed zal zich waarschijnlijk in het gelijk gesteld zien", aldus de analist.

De tienjaarsrente in de VS schoot omhoog na het cijfers en de marktverwachting voor de renteverhoging van de Fed volgende week schoof een stukje op van 75 basispunten richting 100 basispunten.

De Duitse inflatie in augustus kwam in de definitieve meting op maandbasis uit op 0,3 procent en dat was gelijk aan de eerdere raming.

De Duitse vertrouwensindex ZEW-index bleef in september zeer somber en daalde ook meer dan voorzien, tot 61,9 negatief. Daarmee bleef de index onder de verwachte 58,0 negatief.

Woensdag zal er een kleine stijging van de Amerikaanse olievoorraden worden bekendgemaakt, met 1 miljoen vaten, volgens een steekproef onder analisten en handelaren door de Wall Street Journal.

Bedrijfsnieuws

Ocado gaf vandaag een omzetwaarschuwing in verband met de hoge inflatie en sloot 14 procent lager.

Technologiebedrijven behoorden tot de sterkste dalers. Infineon verloor 4,5 procent, ASML 4,1 procent en Adyen 8 procent.

Herverzekeraars zoals Hannover Rueck en Munich Re sloten juist hoger. Zij profiteren van hogere rentes.

Bayer is begonnen met de zoektocht naar een nieuwe CEO ter opvolging van Werner Baumann. Dit schreef persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Het Duitse bedrijf verloor 1,6 procent.

NN Group heeft overeenstemming bereikt met Generali over de verkoop van de voormalige MetLife pensioenactiviteiten in Polen. NN sloot licht lager.

Euro STOXX 50 3.586,18 (-1,65%)

STOXX Europe 600 421,13 (-1,55%)

DAX 13.188,95 (-1,59%)

CAC 40 6.245,69 (-1,39%)

FTSE 100 7.385,86 (-1,17%)

SMI 10.891,54 (-0,90%)

AEX 684,23 (-1,81%)

BEL 20 3.639,58 (-2,23%)

FTSE MIB 22.303,86 (-1,36%)

IBEX 35 8.064,00 (-1,59%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in de plus.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag nog met zware verliezen, na een onverwachte stijging ven de consumentenprijzen in augustus, die de kans op nog snellere renteverhogingen laat toenemen.

De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stegen in augustus met 0,1 procent, waardoor de inflatie op jaarbasis uitkwam op 8,3 procent. Analisten ahdden gerekend op een daling van 8,5 naar 8,0 procent.

De kerninflatie steeg zelfs van 5,9 naar 6,5 procent, waar een geringe toename tot 6,0 procent was ingecalculeerd.

"De Amerikaanse inflatiecijfers hebben bevestigd dat de inflatie in de VS nog steeds oploopt. Dit heeft de situatie een stuk moeilijker gemaakt voor de Federal Reserve, die zijn best heeft gedaan om de inflatie in te perken", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Volgens hem lijkt de aanpak van de Fed nog niet goed genoeg te werken.

De inflatie blijkt verre van voorbijgaand, zei Cliff Hodge van Cornerstone Wealth, verwijzend naar de term die de Federal Reserve lang hanteerde om de rente nog niet te hoeven verhogen.

Voorafgaand aan de inflatiecijfers uit de VS schatte de markt de kans op een renteverhoging van 75 basispunten op 86 procent. Na de inflatiecijfers is de kans gestegen naar 90 procent. De Amerikaanse tienjaarsrente schoot na het inflatiecijfer omhoog naar 3,43 procent.

De hardnekkige inflatiedruk zal de Fed waarschijnlijk dwingen om "de verkrapping nog een tandje hoger te schakelen, waardoor de economie nog meer risico loopt op een substantiële recessie in het komende jaar", zei Jason Pride van Glenmede. Gezien de hoge waarderingen op de aandelenmarkten moeten beleggers daarom hun risico's terugbrengen.

Eerder dinsdag werd al bekend dat het ondernemersvertrouwen in het Amerikaanse midden- en kleinbedrijf in augustus is verbeterd.

Bedrijfsnieuws

Oracle sloot 1,3 procent lager na een openingswinst. Maandagavond opende het softwarebedrijf de boeken. De omzet kwam afgelopen kwartaal boven verwachting uit, hoewel Oracle wel last had van de sterke dollar.

Aandelen Peloton daalden 10 procent. Medeoprichter John Foley en andere bestuurders vertrekken bij het bedrijf dat fitnessapparatuur maakt en kampt met stevige verliezen nu het positieve effect van de coronapandemie is uitgewerkt.

De aandeelhoudersvergadering van Twitter ging akkoord met de overname door Elon Musk. Twitter en Musk zijn momenteel verwikkeld in een juridische strijd over de overname van 44 miljard dollar. Het aandeel Twiter sloot een half procent hoger.

S&P 500 index 3.932,69 (-4,32%)

Dow Jones index 31.104,97 (-3,94%)

Nasdaq Composite 11.633,57 (-5,16%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag stevig in het rood.

Nikkei 225 27.867,70 (-2,6%)

Shanghai Composite 3.230,49 (-1,0%)

Hang Seng 18.834,63 (-2,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 0,9993. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9972 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,008 op de borden.

USD/JPY Yen 143,92

EUR/USD Euro 0,9993

EUR/JPY Yen 143,79

MACRO-AGENDA:

06:30 Industriële productie - Juli def. (Jap)

08:00 Consumenten- en producentenprijzen - Augustus (VK)

10:00 IEA - Maandrapport (Fra)

11:00 Industriële productie - Juli (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Producentenprijzen - Augustus (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - September (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten

Update: om juiste openingsindicatie DAX te vermelden.