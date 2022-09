Wall Street sluit in de rode cijfers

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag met zware verliezen gesloten, na een onverwachte stijging ven de consumentenprijzen in augustus, die de kans op nog snellere renteverhogingen laat toenemen.

De S&P 500 index sloot 4,3 procent lager op 3.932,69 punten, technologiebeurs Nasdaq daalde 5,2 procent tot 11.633,57 punten en de Dow Jones-index verloor 3,9 procent tot 31.104,97 punten.

In de voorgaande vier dagen was de S&P500-index ruim 5 procent gestegen.

De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stegen in augustus met 0,1 procent, waardoor de inflatie op jaarbasis uitkwam op 8,3 procent. Analisten ahdden gerekend op een daling van 8,5 naar 8,0 procent.

De kerninflatie steeg zelfs van 5,9 naar 6,5 procent, waar een geringe toename tot 6,0 procent was ingecalculeerd.

"De Amerikaanse inflatiecijfers hebben bevestigd dat de inflatie in de VS nog steeds oploopt. Dit heeft de situatie een stuk moeilijker gemaakt voor de Federal Reserve, die zijn best heeft gedaan om de inflatie in te perken", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Volgens hem lijkt de aanpak van de Fed nog niet goed genoeg te werken.

De inflatie blijkt verre van voorbijgaand, zei Cliff Hodge van Cornerstone Wealth, verwijzend naar de term die de Federal Reserve lang hanteerde om de rente nog niet te hoeven verhogen.

Voorafgaand aan de inflatiecijfers uit de VS schatte de markt de kans op een renteverhoging van 75 basispunten op 86 procent. Na de inflatiecijfers is de kans gestegen naar 90 procent. De Amerikaanse tienjaarsrente schoot na het inflatiecijfer omhoog naar 3,43 procent.

De hardnekkige inflatiedruk zal de Fed waarschijnlijk dwingen om "de verkrapping nog een tandje hoger te schakelen, waardoor de economie nog meer risico loopt op een substantiële recessie in het komende jaar", zei Jason Pride van Glenmede. Gezien de hoge waarderingen op de aandelenmarkten moeten beleggers daarom hun risico's terugbrengen.

Eerder dinsdag werd al bekend dat het ondernemersvertrouwen in het Amerikaanse midden- en kleinbedrijf in augustus is verbeterd.

De olieprijs daalde 0,5 procent. De OPEC bracht geen wijzigingen aan voor de verwachte groei van de vraag naar olie in zijn nieuwe maandrapport en woensdag zal naar verwachting een kleine toename van de wekelijkse olievoorraden in de VS worden gemeld.

De euro/dollar handelde op 0,9972, tegen 1,0170 voorafgaand aan de inflatiecijfers.

Bedrijfsnieuws

Oracle sloot 1,3 procent lager na een openingswinst. Maandagavond opende het softwarebedrijf de boeken. De omzet kwam afgelopen kwartaal boven verwachting uit, hoewel Oracle wel last had van de sterke dollar.

Aandelen Peloton daalden 10 procent. Medeoprichter John Foley en andere bestuurders vertrekken bij het bedrijf dat fitnessapparatuur maakt en kampt met stevige verliezen nu het positieve effect van de coronapandemie is uitgewerkt.

De aandeelhoudersvergadering van Twitter ging akkoord met de overname door Elon Musk. Twitter en Musk zijn momenteel verwikkeld in een juridische strijd over de overname van 44 miljard dollar. Het aandeel Twiter sloot een half procent hoger.