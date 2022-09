Hoge inflatie drukt olieprijs Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gedaald nadat de dollar sterker werd na een tegenvallend hoog Amerikaans inflatiecijfer. De oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,5 procent lagere op 87,31 dollar per vat. In de voorafgaande drie dagen was de olieprijs met 7 procent gestegen. De olieprijs stond aanvankelijk hoger dinsdag, maar na het hoger dan verwachte inflatiecijfer van 8,3 procent in augustus begon de olieprijs te dalen. De aandelenmarkt ging onderuit op de verwachting dat de Federal Reserve de rente nu nog sneller zal moeten verhogen om de hardnekkig hoge inflatie terug te dringen. Een renteverhoging met 100 basispunten is niet langer uitgesloten, na enkele verhogingen met 75 basispunten. De hogere renteverwachtingen leidden tot een sterkere dollar en dit betekent doorgaans een wat lagere olieprijs, omdat olie in dollars verhandeld wordt. Hogere rentes wijzen ook op lagere aandelenkoersen, lagere bedrijfswinsten en minder economische groei terwijl ook hoge inflatie slecht is voor de consumentenbestedingen en de economische groei. Ook waren er teleurstellende exportcijfers uit Nigeria en Kazachstan. Woensdag meldt de Amerikaanse overheid de wekelijkse cijfers voor de Amerikaanse olievoorraden. Als die wijzen op een aanzienlijk overaanbod zou het sentiment kunnen keren en zou de markt kunnen inzetten op een lager niveau voor de olieprijs, volgens analisten van Commerzbank.



OPEC liet dinsdag zijn verwachtingen voor de mondiale vraag naar olie in 2022 en 2023 ongewijzigd. Analisten van Morgan Stanley verlaagden hun verwachtingen voor de olieprijs op de korte termijn. Vanaf het tweede kwartaal van 2023 denken ze dat de energieprijzen weer zullen stijgen. Bron: ABM Financial News

