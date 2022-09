Aandeelhouders Twitter steunen bod Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Twitter heeft dinsdag bekendgemaakt dat de aandeelhouders het overnamebod van Elon Musk steunen, volgens de voorlopige stemuitslag. The Wall Street Journal schreef maandag op basis van anonieme bronnen dat de aandeelhouders op het punt stonden de overnamedeal goed te keuren. Een vroege stemuitslag zou wijzen op een ruime marge. Musk had met zijn aandelen zelf nog niet gestemd en zou dat ook niet van plan zijn. Twitter heeft gezegd dat het de overname-overeenkomst zal naleven en dat aan alle voorwaarden zal worden voldaan. Multimiljardair Musk, oprichter en grootaandeelhouder van Tesla, bood 54,20 dollar per aandeel op het socialemediabedrijf, waarop hij zelf een actieve gebruiker is. Musk heeft meermalen gezegd zijn bod op Twitter in te trekken, voor het laatst in een formele brief van 9 september, maar volgens Twitter is die annulering ongeldig. Musk beweert dat Twitter toezichthouders zou hebben misleid over de kwetsbaarheid voor hackers en inspanningen om spam te vermijden. Bron: ABM Financial News

