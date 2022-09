Europese beurzen sluiten fors lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag fors lager gesloten, na fors hogere Amerikaanse inflatiecijfers over augustus, die voorspellen dat de Fed de monetaire beleidsrente nog sneller kan verhogen dan de markt al vreesde.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 1,6 procent lager op 421,13 punten. De Duitse DAX daalde 1,6 procent naar 13.188,95 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 1,4 procent met een stand van 6.245,69 punten. De Britse FTSE verloor dinsdag 1,2 procent naar 7.385,86 punten.

Voorafgaand aan het cijfer stonden de beurzen nog op winst. Beleggers hoopten dat het Amerikaanse inflatiecijfer zou meevallen, maar dat was niet het geval. Het cijfer is bepalend voor het rentebesluit van de Fed volgende week.

De inflatie van de Amerikaanse consumentenprijzen daalde van 8,5 procent in juli naar 8,3 procent in augustus, waar een forsere daling tot 8,0 procent was voorspeld. De kerninflatie liep op van 5,9 naar 6,3 procent, terwijl een vrijwel stabiele 6,0 procent was voorzien.

"Het inflatiemonster slaat weer toe en zal ons voorlopig niet verlaten. De rentevoeten zijn vergif voor technologie- en groeiaandelen", zei Salah Bouhmidi van IG Nederland. "De consumentenprijzen in de VS blijven hoog en er is geen vooruitzicht op verbetering. De Fed zal zich waarschijnlijk in het gelijk gesteld zien", aldus de analist.

De tienjaarsrente in de VS schoot omhoog na het cijfers en de marktverwachting voor de renteverhoging van de Fed volgende week schoof een stukje op van 75 basispunten richting 100 basispunten.

De Duitse inflatie in augustus kwam in de definitieve meting op maandbasis uit op 0,3 procent en dat was gelijk aan de eerdere raming.

De Duitse vertrouwensindex ZEW-index bleef in september zeer somber en daalde ook meer dan voorzien, tot 61,9 negatief. Daarmee bleef de index onder de verwachte 58,0 negatief.

De euro/dollar verloor terrein na het hoge inflatiecijfer en noteerde op 1,0008. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0120 op de borden.



De olieprijs daalde, nadat OPEC zijn verwachting voor de vraag naar olie in 2023 ongewijzigd hield. Goldman Sachs voorspelde in een rapport dat de aardgasprijs in Europa fors zal dalen als blijkt dat de voorraden voor de winter groot genoeg waren, maar voor het hele jaar 2023 rekent de bank nog op een onverminderd hoge aardgasprijs.

Woensdag zal er een kleine stijging van de Amerikaanse olievoorraden worden bekendgemaakt, met 1 miljoen vaten, volgens een steekproef onder analisten en handelaren door de Wall Street Journal.

Een oktober-future West Texas Intermediate stond 1,5 procent lager op 86,42 dollar. Voor een november-future Brent werd 95,49 dollar betaald, een daling van 1,8 procent.

Bedrijfsnieuws

Ocado gaf vandaag een omzetwaarschuwing in verband met de hoge inflatie en sloot 14 procent lager.

Technologiebedrijven behoorden tot de sterkste dalers. Infineon verloor 4,5 procent, ASML 4,1 procent en Adyen 8 procent.

Herverzekeraars zoals Hannover Rueck en Munich Re sloten juist hoger. Zij profiteren van hogere rentes.

Bayer is begonnen met de zoektocht naar een nieuwe CEO ter opvolging van Werner Baumann. Dit schreef persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Het Duitse bedrijf verloor 1,6 procent.

NN Group heeft overeenstemming bereikt met Generali over de verkoop van de voormalige MetLife pensioenactiviteiten in Polen. NN sloot licht lager.

Daimler Truck won 5,3 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag fors lager na de inflatiecijfers, omdat hogere rentestanden vooral voor de koersen van technologie- en groei-aandelen een nagel aan de doodskist zijn. Maar ook aandelen van banken gingen onderuit.

Technologie-index Nasdaq Composite daalde maar liefst 4 procent en de brede S&P500-index verloor 3,1 procent.