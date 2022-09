AEX onderuit na tegenvallende inflatiecijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag lager gesloten, nadat Amerikaanse inflatiecijfers tegenvielen. Bij een slot van 684,23 punten, verloor de AEX 1,8 procent. "Het inflatiemonster slaat weer toe en zal ons voorlopig niet verlaten. De rentevoeten zijn vergif voor technologie- en groeiaandelen", aldus marktstrateeg Salah Bouhmidi van IG Nederland.



De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stegen in augustus 0,1 procent op maandbasis, terwijl de inflatie op jaarbasis uitkwam op 8,3 procent. De kerninflatie noteerde op jaarbasis op 6,3 procent. Voor augustus werd gerekend op een inflatie op jaarbasis van 8,0 procent en een kerninflatie van 6,0 procent, terwijl op maandbasis een kleine daling werd voorspeld. In juli stegen de Amerikaanse consumentenprijzen op jaarbasis met 8,5 procent en kwam de kerninflatie uit op 5,9 procent. "De consumentenprijzen in de VS blijven hoog en er is geen vooruitzicht op verbetering. De Fed zal zich waarschijnlijk in het gelijk gesteld zien", aldus Bouhmidi. Sinds het verschijnen van de inflatiecijfers wordt de kans op een renteverhoging door de Federal Reserve van 75 basispunten ingeschat op 80 procent en verwacht 20 procent zelfs een verhoging van 100 basispunten. De Amerikaanse tienjaarsrente is dinsdag omhoog geschoten naar 3,43 procent. Ook "in Europa is de opwaartse trend van de prijzen nog niet tot staan gebracht, zoals de Duitse inflatiecijfers van vandaag aantonen", aldus Bouhmidi. De Duitse tienjaarsrente steeg dinsdag naar 1,72 procent en de Italiaanse variant naar bijna 4,00 procent. Op macro-economisch vlak werd dinsdag verder bekend dat de Duitse ZEW-index voor de maand september ruim onder nul is gebleven. Deze index geeft het economisch vertrouwen bij ondernemers weer. De olieprijs daalde een procent. De OPEC bracht geen wijzigingen aan voor de verwachte groei van de vraag naar olie in zijn maandrapport. De euro/dollar handelde richting het slot net boven pariteit, tegen 1,0170 voorafgaand aan de Amerikaanse inflatiecijfers. Stijgers en dalers In de AEX daalde Aegon ruim een half procent. Philips verloor bijna 1,5 procent. Beide aandelen werden door de Franse bank Société Générale op de kooplijst gezet. Hekkensluiters waren de techbedrijven. Just Eat Takeaway en Besi daalden respectievelijk rond de 6 en 6,5 procent en Adyen zo'n 8 procent. Defensieve aandelen Ahold Delhaize en KPN wisten wel in het groen te blijven. In de Midkap daalde Aperam ruim 7 procent, waarbij handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een adviesverlaging door ABN AMRO Oddo van Kopen naar Neutraal. De enige stijger was OCI, met een winst van 2 procent. WDP en Air France-KLM daalden zo'n 4 procent. Bij de smallcaps won Nedap zo'n 4,5 procent. Vastned leverde zo'n 6 procent in en CM.com en Fastned bijna 5 procent. Het lokaal genoteerde Onward Medical steeg liefst 27 procent na het presenteren van positieve studieresultaten. Precies waarop de markt wachtte, aldus zakenbank Bryan Garnier. Wall Street Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen 3 tot 4 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

