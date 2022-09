Beursblik: inflatiecijfer VS extra argument voor Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse inflatiecijfers vielen op één uitzondering na tegen. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank dinsdag tegen ABM Financial News.

"Met een onverwachte stijging van de consumentenprijzen op maandbasis met 0,1 procent, is dit inflatierapport alleen maar een volgend argument voor de Federal Reserve om het huidige beleid voort te zetten", aldus Marey.

De verwachting voor de prijzen op maandbasis lag op een daling met 0,1 procent. De jaarinflatie kwam uit op 8,3 tegen 8,5 procent, waar 8,0 procent voor was verwacht. De kerninflatie liep op maandbasis op van 0,3 procent in juli naar 0,6 procent in augustus, en op jaarbasis van 5,9 procent in juli naar 6,3 procent. De inflatie voor wonen, een belangrijk onderdeel in de kerninflatie steeg van 0,5 procent in juli naar 0,7 procent vorige maand op maandbasis.

"Die 8,3 procent, de headline, is dan het echt het enige lichtpuntje in het hele rapport, omdat die wat omlaag is. De woonkosten duiden er op dat de kerninflatie voorlopig niet onder de 6,0 procent op jaarbasis uitkomt en eerder alleen maar oplopen, omdat deze post een vertraagd effect in de kerninflatie heeft", aldus Marey.

De euro noteerde dinsdag voordat het rapport verscheen op 1,0178, maar kort na publicatie daalde de munt naar 1,0063 dollar, een daling met 0,6 procent.