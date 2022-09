OPEC laat groeiverwachting vraag naar olie ongewijzigd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: OPEC

(ABM FN-Dow Jones) De OPEC verwacht voor 2022 en 2023 dezelfde groei van de vraag naar olie als een maand geleden. Dit bleek dinsdag uit het maandrapport voor september van het oliekartel. In 2022 groeit de vraag naar olie met 3,1 miljoen vaten per dag, aldus de OPEC en in 2023 met 2,7 miljoen vaten per dag. Het tweede kwartaal van 2022 wordt opwaarts herzien in het licht van de beter dan verwachte vraag naar olie in de belangrijkste verbruikende landen van de Oeso, zei de OPEC, en dit compenseert herzieningen voor het derde en vierde kwartaal. De vraag naar OPEC-olie bleef voor 2022 en 2023 ook ongewijzigd, op respectievelijk 28,9 miljoen en 29,8 miljoen vaten per dag. In beide gevallen zijn dit stijgingen van 0,9 miljoen vaten per dag ten opzichte van het jaar ervoor. Bron: ABM Financial News

