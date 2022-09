'Bayer start zoektocht naar nieuwe CEO' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Bayer

(ABM FN-Dow Jones) Bayer is begonnen met de zoektocht naar een nieuwe CEO ter opvolging van Werner Baumann. Dit schreef persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Volgend jaar april houdt Bayer zijn jaarvergadering en dan wil het bedrijf met een nieuwe kandidaat voor de dag komen. Baumann heeft een contract tot april 2024, maar het is volgens Bloomberg onduidelijk of de topman al voor die datum dient te vertrekken. Baumann is sinds april 2016 CEO van Bayer en ervoer in de achterliggende jaren nogal wat tegenwind, vooral als gevolg van de overname van Monsanto, waardoor het bedrijf Roundup in de portefeuille kreeg. Mogelijk is het verdelgingsmiddel kankerverwekkend. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.