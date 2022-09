Beursblik: Europese banken op tweesprong door agressief rentebeleid

(ABM FN-Dow Jones) De Europese banken staan op een tweesprong, waarbij ze mogelijk beter gaan presteren door het agressieve rentebeleid van de centrale banken, maar waar de dreiging van een recessie een risico vormt. Dit schreef Bank of America dinsdag in een analyse.

Na een dieptepunt in november 2020 wisten de Europese banken zo'n 45 procent te stijgen, maar een derde van deze winst is sinds februari dit jaar verdampt omdat de macro-economische verwachtingen zijn verslechterd.

"Toch kan de sector er potentieel van profiteren als centrale banken in reactie op de hoge inflatie aan de meest agressieve verkrappingscyclus in decennia beginnen. Zullen banken beter presteren als de centrale banken de rentes verder verhogen of worden ze meegesleurd door een groeiend recessierisico?", vragen de analisten zich af.

Ze schetsen daarbij een 'bull' en 'bear'-scenario. Het bull argument redeneert dat een krapper monetair beleid zorgt voor stijgende inkomsten zonder dat hier hogere kosten tegenover staan, terwijl het kredietrisico laag blijft. En dus kunnen de winsten in de komende drie jaar stijgen. Dit, in combinatie met aantrekkelijke waarderingen, waaronder een rendement van 10 procent opgebouwd uit dividenden en terugkopen, zou kunnen leiden tot een sterke ‘outperformance’ in de toekomst, aldus Bank of America.

Het bear-argument gaat echter uit van een vertragende groei, lagere obligatierentes en bredere kredietspreads. Wanneer de groei in de eurozone vertraagt, gaan banken slechter presteren, aldus de analisten, die voorspellen dat de inkoopmanagersindex voor de eurozone eind dit jaar zal zijn gedaald tot 43,0, een niveau dat overeenkomt met een gemiddelde recessie in het eurogebied. Alles bij elkaar genomen wijzen de macroprojecties van Bank of America voor begin volgend jaar op een relatieve koersdaling van 15 procent voor bankaandelen.