Futures Wall Street hoger richting inflatiecijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,2 procent in het groen.

De markt kijk vandaag vooral uit naar de Amerikaanse inflatie in augustus. "Verreweg het belangrijkste cijfer, waarbij de hoop is dat het nu eens een keer meevalt", zei valutahandelaar Stéphane van der Meer van Ebury.

"Velen hopen dat de inflatie in de VS zal dalen, waardoor de Federal Reserve haar renteverhogingen zal kunnen temporiseren", zei hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque, waarschuwend dat dit waarschijnlijk iets te optimistisch is. "Er is geen reden voor de Fed om de rente volgende week niet met 75 basispunten te verhogen", denkt de econoom.

De Amerikaanse inflatie wordt in augustus op jaarbasis geraamd op 8,0 procent tegen 8,5 procent in juli. Op maandbasis wordt uitgegaan van een prijsdaling met 0,1 procent. De kerninflatie komt op jaarbasis naar verwachting uit op 6,0 tegen 5,9 procent in juli.

Verder werd vanmiddag al bekend dat het ondernemersvertrouwen in het Amerikaanse midden- en kleinbedrijf in augustus is verbeterd.

De olieprijs stijgt een procent. De OPEC publiceert later op de dag zijn maandrapport.

De euro/dollar handelt rond lunchtijd op 1,0167.

Bedrijfsnieuws

Oracle stijgt voorbeurs 2 procent. Maandagavond opende het softwarebedrijf de boeken. De omzet kwam afgelopen kwartaal boven verwachting uit, hoewel Oracle wel last had van de sterke dollar.

Aandelen Peloton dalen zo'n 2 procent in de voorbeurshandel. Medeoprichter John Foley en andere bestuurders vertrekken bij het bedrijf dat fitnessapparatuur maakt en kampt met stevige verliezen nu het positieve effect van de coronapandemie is uitgewerkt.

Twitter houdt dinsdag zijn aandeelhoudersvergadering, waar naar verwachting de overname door Elon Musk wordt goedgekeurd, volgens de Wall Street Journal. Twitter en Musk zijn momenteel verwikkeld in een juridische strijd over de overname van 44 miljard dollar. Twitter stijgt voorbeurs een half procent.

Slotstanden

De S&P 500 steeg maandag 1,1 procent op 4.110,41 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent tot 32.381,34 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent in de plus bij een stand van 12.266,41 punten.