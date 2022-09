Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger in een nog altijd positief gestemde aandelenmarkt in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers over augustus.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een plus van 0,1 procent op 428,10 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,2 procent naar 13.428,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,3 procent met een stand van 6.350,06 punten. De Britse FTSE steeg dinsdag 0,2 procent naar 7.486,05 punten.

Het cijfer waar vandaag naar wordt uitgekeken betreft de Amerikaanse inflatie in augustus. "Verreweg het belangrijkste cijfer, waarbij de hoop is dat het nu eens een keer meevalt", aldus de valutahandelaar Stéphane van der Meer van Ebury dinsdag.

"Velen hopen dat de inflatie in de VS zal dalen, waardoor de Federal Reserve haar renteverhogingen zal kunnen temporiseren", analyseert hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque, waarschuwend dat dit waarschijnlijk iets te optimistisch is. "Er is geen reden voor de Fed om de rente volgende week niet met 75 basispunten te verhogen", denkt de econoom.

De Amerikaanse inflatie wordt op jaarbasis geraamd op 8,0 procent op jaarbasis tegen 8,5 procent in juli. Op maandbasis wordt uitgegaan van een prijsdaling met 0,1 procent tegen een vlakke trend een maand eerder. De kerninflatie komt op jaarbasis naar verwachting uit op 6,0 tegen 5,9 procent in juli.

De Duitse inflatie in augustus kwam in de definitieve meting op maandbasis uit op 0,3 procent en dat was gelijk aan de eerdere raming.

De Duitse vertrouwensindex ZEW voor september daalde meer dan voorzien. Met 61,9 negatief bleef de index onder de verwachte 58,0 negatief.

Olie noteerde dinsdag hoger. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 1,0 procent in het groen op 88,72 dollar, terwijl voor een november-future Brent 94,97 dollar werd betaald, een stijging van 1,0 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0165. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0135 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0120 op de borden.



Bedrijfsnieuws

NN Group heeft overeenstemming bereikt met Generali over de verkoop van de voormalige MetLife pensioenactiviteiten in Polen. De koers van het aandeel noteerde 0,4 procent hoger.

Ocado gaf vandaag een omzetwaarschuwing in verband met de hoge inflatie. De koers van het aandeel noteerde 10,7 procent lager.

In Parijs en Frankfurt waren de plussen licht in de meerderheid. In Parijs stond de koers van het aandeel Alstom stevig onder druk met een verlies van 3,1 procent. In Frankfurt was de koers van het aandeel Daimler Truck het tegendeel daarvan met een winst van 5,3 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De S&P 500 steeg maandag 1,1 procent op 4.110,41 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent tot 32.381,34 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent in de plus bij een stand van 12.266,41 punten.