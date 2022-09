Valuta: euro kijkt weer omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag ruim boven pariteit en nog ruimer boven het dieptepunt van 0,9864 dollar eerder deze maand, maar kent slechts een bescheiden opwaarts potentieel. "Dat wordt veroorzaakt door het agressieve beleid van de Federal Reserve", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Met een Europese Centrale Bank die vorige week flink uithaalde en een markt die rekening houdt met een herhaling daarvan, zou de Europese munt nog hoger hebben gestaan als de Fed een iets mildere houding had aangenomen", aldus Van der Meer. Het cijfer waar vandaag naar wordt uitgekeken betreft de Amerikaanse inflatie in augustus. "Verreweg het belangrijkste cijfer, waarbij de hoop is dat het nu eens een keer meevalt", aldus de handelaar van Ebury dinsdag. De Amerikaanse inflatie wordt op jaarbasis geraamd op 8,0 procent op jaarbasis tegen 8,5 procent in juli. Op maandbasis wordt uitgegaan van een prijsdaling met 0,1 procent tegen een vlakke trend een maand eerder. De kerninflatie komt op jaarbasis naar verwachting uit op 6,0 tegen 5,9 procent in juli. De Duitse inflatie in augustus kwam in de definitieve meting op maandbasis uit op 0,3 procent en dat was gelijk aan de eerdere raming. De Duitse vertrouwensindex ZEW voor september daalde meer dan voorzien. Met 61,9 negatief bleef de index onder de verwacht 58,0 negatief. De euro noteerde dinsdag 0,2 procent hoger op 1,0145 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8672 Britse pond. Het Britse pond steeg dinsdag 0,2 procent en noteerde op 1,1706 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.