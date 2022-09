AEX in het groen richting Amerikaanse inflatie, koersexplosie Onward Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs boekt dinsdag in aanloop naar een belangrijk Amerikaans inflatiecijfer koerswinst. Rond de klok van 11 uur noteert de AEX 0,3 procent hoger op 699,12 punten. De markt rekent erop dat de Amerikaanse inflatie is gedaald van 8,5 naar 8,1 procent. Deutsche Bank houdt rekening met een daling tot 8,0 procent. Dat is volgens econoom Jim Reid niet voldoende om de Amerikaanse Federal Reserve af te houden van een renteverhoging volgende week met 75 basispunten. De euro blijft aan kracht winnen en de euro/dollar noteert inmiddels op 1,0155. Olie wordt ruim een procent duurder. Later vandaag volgt het maandrapport van oliekartel OPEC. CIO Mark Haefele van UBS blijft positief gestemd over de olieprijs, ondanks dat de Zwitserse bank de raming voor eind december met 15 dollar verlaagde naar 110 dollar per vat Brent als gevolg van een trager herstel van de Chinese vraag. Daarmee ligt de raming echter nog altijd significant hoger dan de huidige prijs. En in maart ziet UBS de olieprijs verder stijgen naar 125 dollar per vat. Stijgers en dalers In de AEX is Aegon koploper met een koerswinst van 1,2 procent. Verder stijgt Philips 1,1 procent. Beide aandelen werden door de Franse bank Société Générale op de kooplijst gezet. Shell stijgt 0,9 procent. AkzoNobel en Besi zijn de grootste dalers met verliezen van 0,6 en 1,3 procent. In de Midkap wint AMG 1,6 procent en JDE Peet's ook 1,6 procent. Oliedienstverleners Inpost en SBM Offshore dalen 1,2 en 1,6 procent. Aperam verliest 1,5 procent, waarbij handelaar Bert van der Pol van Today's Group wijst op een adviesverlaging door ABN AMRO Oddo van Kopen naar Neutraal. Bij de smallcaps ging Acomo 1,2 procent in het groen en TomTom 1,4 procent. Accsys en Vastned leverden 1,6 procent in. Het meest in het oog sprong het lokaal genoteerde Onward Medical, dat 37 procent steeg na het presenteren van studieresultaten. Precies waarop de markt wachtte, aldus zakenbank Bryan Garnier. Bron: ABM Financial News

