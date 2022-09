Kepler verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft dinsdag het koersdoel voor ING verhoogd van 13,90 naar 14,30 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Kepler verhoogde de winsttaxaties voor 2023 met 4 procent, dankzij hogere rentebaten, die deels worden gedrukt door lagere fee-inkomsten en hogere risicokosten. Verder verwacht Kepler dat ING voor de publicatie van de cijfers over het derde kwartaal een aandeleninkoopprogramma lanceert van 1,5 miljard euro. De bank heeft volgens de analisten een "sterke kapitaalpositie, ondanks de huidige macro-onzekerheid". ING handhaaft zijn plekje op de lijst met favoriete aandelen van Kepler. Het aandeel daalt dinsdag 0,3 procent tot 9,54 euro. Bron: ABM Financial News

