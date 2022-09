Société Générale zet Aegon op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Société Générale heeft het advies voor Aegon verhoogd van Houden naar Kopen en handhaafde het koersdoel op 5,25 euro. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de Franse bank. "We denken dat beleggers traditioneel defensieve namen zullen prefereren", aldus de analisten van Société Générale. Ook zullen beleggers kijken naar bedrijven die aandeelhouders goed belonen in de komende jaren. Om die reden werd Aegon op de kooplijst gezet, maar Allianz en Ageas juist van de kooplijst gehaald. De "robuuste" kapitaal- en kaspositie van Aegon bieden zicht op een hoge aandeelhoudersbeloning vanaf 2023, aldus Société Générale. De bank rekent erop dat de verzekeraar dan met aanvullende inkoopprogramma's komt. Het aandeel Aegon stijgt dinsdag 0,4 procent tot 4,70 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.