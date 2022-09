Groene AEX net onder 700 puntengrens geopend Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 0,3 procent hoger naar 699,21 punten, terwijl de Midkap 0,4 procent won. Onder de hoofdaandelen ging Philips aan kop met anderhalf procent koerswinst, gevold door Aegon met 1,3 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op twee adviezen van Société Générale. Zowel het advies voor Aegon als dat voor Philips ging van Houden naar Kopen. ArcelorMittal noteerde onderaan met een verlies van krap 1 procent. In de AMX won JDE Peet’s 1,4 procent. In de AScX wonnen Euro Commercial Properties en Acomo ongeveer anderhalf procent. Het lokaal genoteerde Onward Medical steeg maar liefst 29 procent na meevallende studieresultaten. Bron: ABM Financial News

