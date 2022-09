Ocado waarschuwt voor lagere omzet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ocado heeft dinsdagochtend gewaarschuwd voor een lagere omzet als gevolg van de hoge inflatie. Dit meldde de Britse online supermarkt tegelijk met de cijfers over het afgelopen kwartaal. Consumenten kiezen de afgelopen weken voor goedkopere producten en bestellen ook minder grote hoeveelheden, aldus Ocado. Dat heeft tot gevolg dat de online retailer voor het boekjaar 2022 rekent op een kleine omzetdaling en dat de EBITDA rond nul zal uitkomen. De hogere kosten, vooral voor energie en droogijs zullen in het lopende kwartaal op de winstgevendheid drukken, waarschuwde Ocado. "Ocado is niet immuun voor de inflatiedruk op de kostenbasis." Op middellange termijn rekent Ocado op een sterk herstel van de omzet en de marges. De omzet in het afgelopen derde kwartaal bedroeg bijna 532 miljoen Britse pond, een stijging op jaarbasis van 2,7 procent. Het aantal orders per week steeg met 10,7 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.