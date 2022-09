Besi draagt nieuwe commissaris voor Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Besi heeft Richard Norbruis als lid en voorzitter van de raad van commissarissen voorgedragen. Dit maakte de toeleverancier van de halfgeleiderindustrie dinsdagochtend bekend. De voordracht van Norbruis, die onder meer bij Norbruis Clement Advocaten, EY Law en NautaDutilh werkte, wordt op de aandeelhoudersvergadering in april 2023 in stemming gebracht. Met een benoeming volgt Norbruis Lodewijk Hijmans van den Bergh als voorzitter van de raad op. Bron: ABM Financial News

