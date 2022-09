Beursblik: Société Générale zet Philips op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Société Générale heeft dinsdag het advies voor Philips verhoogd van Houden naar Kopen, maar het koersdoel iets verlaagd van 22,40 naar 21,00 euro. Dit bleek uit een rapport van de Franse bank. Tegen de huidige koers is Philips aantrekkelijk gewaardeerd, aldus de analisten van Société Générale. "Het slechte nieuws is meer dan ingeprijsd", vinden zij. Het aandeel sloot maandag op 18,30 euro. De terugroepactie van beademingsapparatuur zal vanaf het derde kwartaal in een rustiger vaarwater komen, denkt de bank. Wel vermoeden de analisten dat juridische kwesties nog twee jaar lang een rol zullen spelen. "En dat zorgt voor volatiliteit in het aandeel." Verder denkt Société Générale dat de kostenbesparing van 500 miljoen euro onvoldoende zal zijn om de hoge inflatie en de lagere volumes te compenseren. "We betwijfelen dan ook of Philips zijn doelstelling van een aangepaste EBITA-marge van 14 tot 15 procent zal halen." De Franse bank rekent zelf op 11,4 procent, terwijl de analistenconsensus op 13,5 procent mikt. Bron: ABM Financial News

