Randstad schrapt bava

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 7 oktober dit jaar voor de benoeming van een lid voor de raad van commissarissen van de agenda gehaald. Dit maakte de bemiddelaar in werk dinsdag bekend zonder opgaaf van reden. De voordracht van Cees 't Hart als lid van de raad van commissarissen wordt nu op de reguliere aandeelhoudersvergadering in stemming gebracht. Deze staat gepland voor 28 maart 2023. Bron: ABM Financial News

