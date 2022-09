Nipt lagere opening AEX voorzien in aanloop naar Amerikaanse inflatiecijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong 0,2 procent lager.

Maandag kende het Damrak nog een zonnige start van de handelsweek waardoor de 700 puntengrens weer in het vizier is gekomen. Met een winst van 1,6 procent sloot de AEX op 696,87 punten.

De veerkracht die de Europese beurzen voor het weekend toonden, lijkt zich vooralsnog te handhaven, zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets maandag. Volgens hem hopen beleggers dat de inflatie in de VS heeft gepiekt. Het antwoord op die vraag volgt vandaag als om half drie de nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers verschijnen, waarbij gerekend wordt op een kleine daling van de consumentenprijzen op maandbasis. Vrijdag worden de inflatiedata uit de eurozone vrijgegeven.

In Duitsland werd vanochtend juist bekendgemaakt dat de inflatie in augustus op jaarbasis is opgelopen naar 7,9 procent, na een stijging van 7,5 procent in juli. Dat is conform de voorlopige cijfers.

Het inflatierapport van vanmiddag is het laatste voor het rentebesluit van de Fed op 21 september. De CME FedWatch Tool laat momenteel zien dat 88 procent van de markt uitgaat van een verhoging met 75 basispunten, en dat maar 12 procent rekent op een verhoging met 50 punten.

"De houdbaarheid van de rally op Wall Street zal waarschijnlijk worden bepaald door het inflatierapport van vandaag en de toon van de Fed-bijeenkomst volgende week", zei analist Mark Hackett van Nationwide.

Credit Suisse rekent er ondertussen wel op dat de Federal Reserve het traject van renteverhogingen eerder zal pauzeren vanwege de afkoelende inflatie in de VS.

"Dit is eigenlijk wat er in grote lijnen in de markt wordt ingeprijsd", zei hoofdstrateeg Jonathan Golub tegen zakenzender CNBC. "Iedereen merkt bij het tankstation dat de prijs van benzine is gedaald [...] we zien het zelfs met eten. Het is dus echt al zichtbaar in de data. En dat is in potentie heel positief."

Het rendement op tienjarige Amerikaanse staatsleningen stabiliseerde afgelopen week rond 3,35 procent, na een rappe opmars vanaf begin augustus.

Goed nieuws was er uit Oekraïne, aldus econoom Jim Reid van Deutsche Bank. Een tegenoffensief van Oekraïne lijkt flink resultaat te boeken. "Wel vergroot dit de kans op een agressieve reactie van Rusland", waarschuwde Reid. Maandagavond zei de Oekraïense President Zelenski dat ongeveer 6.000 vierkante kilometer aan grondgebied herveroverd is.

De Financial Times schreef maandag dat het Russische begrotingsoverschot in augustus draaide naar een flink tekort, door een scherpe daling van de energie-export, onder meer vanwege het stopzetten van een groot deel van de gaslevering aan Europa, en aanhoudende hoge uitgaven door de oorlogsvoering.

Verder merkte investment manager Simon Wiersma van ING op dat de winstgroeiverwachtingen voor bedrijven uit de Stoxx Europe 600 index onverminderd naar boven worden bijgesteld. De inflatie tast de koopkracht van consumenten aan, maar bedrijven die de gestegen kosten in hun prijzen kunnen verdisconteren zien wel hun omzet stijgen, terwijl de winstmarges vaak intact blijven.

Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 maandagavond 1,1 procent in het groen. Ook de Aziatische beurzen vinden vanochtend de weg omhoog, zij het meer bescheiden, met uitzondering van de KOSPI index in Seoel, waar maandag geen handel was vanwege een feestdag, met een stijging van 2,6 procent. Samsung klom 4,5 procent.

De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast vanochtend vrij vlak, na een stijging van ruim 1 procent naar 87,78 dollar per vat maandagavond in New York.

De Nederlandse TTF-future, de belangrijkste graadmeter voor de Europese gasprijzen, noteert ondertussen ruim onder de 200 euro per megawattuur. Eind augustus noteerde deze future nog bijna op 350 dollar.

Bedrijfsnieuws

NN Group bereikte overeenstemming met Generali over de verkoop van de voormalige MetLife pensioenactiviteiten in Polen. NN verwacht niet dat de verkoop een significante impact heeft op de operationele kapitaalgeneratie en het operationeel resultaat.

Onward Medical boekte positieve resultaten met een studie naar het herstellen van de arm- en handfunctie van mensen die lijden aan ruggengraatletstel.

Verder wijst handelaar Bert van der Pol van Today's Group op twee adviezen van Société Générale. Zowel het advies voor Aegon als dat voor Philips ging van Houden naar Kopen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg maandag 1,1 procent op 4.110,41 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent tot 32.381,34 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent in de plus bij een stand van 12.266,41 punten.