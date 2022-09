Duitse inflatie loopt verder op

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Duitsland zijn in augustus harder gestegen dan in juli. Dit bleek dinsdag uit definitieve cijfers van het Duitse statistiekbureau Destatis.

Op jaarbasis stegen de prijzen in augustus met 7,9 procent, na een stijging met 7,5 procent in juli. Dit was in lijn met de voorlopige cijfers.

Op maandbasis was er wel meevaller. In augustus stegen de prijzen ten opzichte van juli met 0,3 procent, conform het voorlopige cijfer. In juli bedroeg de stijging op maandbasis nog 0,9 procent.