De Tijd: 'Staking dreigt bij Delhaize'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De socialistische en liberale vakbonden hebben bij Delhaize een stakingsaanzegging ingediend na een mislukte sociaal overleg. Dit schrijft De Tijd dinsdagochtend. De stakingsaanzegging loopt over twee weken af, en dan volgt er een staking, tenzij er voor die tijd een akkoord wordt bereikt. Voorlopig geldt de aanzegging voor het hele bedrijf, maar uiteindelijk zal de staking alleen in de 128 winkels van de keten waarvoor het akkoord geldt plaatsvinden, aldus de zakenkrant. De vakbonden verzetten zich tegen de nieuwe arbeidsorganisatie die Delhaize sinds 2019 wil invoeren. Na unrelang overleg maandagavond kwamen de partijen tot de conclusie dat een akkoord onmogelijk was, aldus De Tijd. Bron: ABM Financial News

