NN verkoopt Poolse pensioenactiviteiten MetLife aan General

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) NN Group heeft overeenstemming bereikt met Generali over de verkoop van de voormalige MetLife pensioenactiviteiten in Polen. Dit meldde NN dinsdag voorbeurs zonder financiële details te noemen. De activiteiten, goed voor ongeveer 2,4 miljard euro onder beheer, kocht NN in april 2022, toen het MetLife Polen verwierf. De verkoop treft overigens niet de bestaande pensioenactiviteiten van Nationale Nederlanden in Polen. NN verwacht niet dat de verkoop een significante impact heeft op de operationele kapitaalgeneratie en het operationeel resultaat. Alvorens de transactie definitief is, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. NN denkt dat uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 de verkooptransactie kan worden afgerond. Bron: ABM Financial News

