Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een rode opening tegemoet,

IG voorziet een openingsverlies van 24 punten voor de Duitse DAX en een min van 14 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 18 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag flink hoger geëindigd.

De veerkracht die de Europese beurzen voor het weekend toonden, lijkt zich vooralsnog te handhaven, zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets maandag. Volgens hem hopen beleggers dat de inflatie in de VS heeft gepiekt. Het antwoord op die vraag volgt dinsdag als de nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers verschijnen, waarbij gerekend wordt op een kleine daling van de consumentenprijzen op maandbasis. Vrijdag komen inflatiedata uit de eurozone.

Goed nieuws was er ook uit Oekraïne, aldus econoom Jim Reid van Deutsche Bank. Een tegenoffensief van Oekraïne lijkt flink resultaat te boeken. "Wel vergroot dit de kans op een agressieve reactie van Rusland", waarschuwt Reid.

Verder merkte investment manager Simon Wiersma van ING op dat de winstgroeiverwachtingen voor bedrijven uit de Stoxx Europe 600 index onverminderd naar boven worden bijgesteld.

Bedrijfsnieuws

In Parijs kelderde Orpea 21,5 procent. De Franse uitbater van zorghuizen waarschuwde maandag dat de terugval van de bedrijfsresultaten waarschijnlijk in de tweede helft van dit jaar zal aanhouden. De marge zou in de tweede jaarhelft nog lager uitvallen dan in de eerste zes maanden, toen de marge al onder druk stond.

Staalbedrijven deden wel goede zaken. Zo won ArcelorMittal 2,5 procent en Aperam ruim 4 procent. Thyssenkrupp steeg 3,0 procent.

Europese bankaandelen profiteerden opnieuw van de stijgende rentes. ING steeg bijna 6 procent, Deutsche Bank won meer dan 3 procent en Société Générale bijna 2,5 procent.

HelloFresh won 2,5 procent in Frankfurt ondanks een melding van een E.coli-besmetting in de VS. Sectorgenoot Just Eat Takeaway steeg bijna 5 procent.

Euro STOXX 50 3.648,05 (+2,2%)

STOXX Europe 600 427,75 (+1,8%)

DAX 13.402,27 (+2,4%)

CAC 40 6.333,59 (+2,0%)

FTSE 100 7.473,03 (+1,7%)

SMI 10.990,75 (+0,8%)

AEX 696,87 (+1,6%)

BEL 20 3.722,45 (+1,6%)

FTSE MIB 22.610,40 (+2,3%)

IBEX 35 8.194,30 (+2,0%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een fractioneel hogere opening tegemoet, nadat de beurzen maandag ook hoger zijn geëindigd.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets liftte Wall Street mee op het positieve sentiment in Europa, in afwachting van de belangrijke Amerikaanse inflatiecijfers die dinsdag verschijnen en vermoedelijk een daling laten zien van de consumentenprijzen in de VS. De data zijn cruciaal voor het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week.

"Voor de rest van de week is er maar één focuspunt en dat is het inflatierapport morgen, het laatste voor de vergadering van de Fed op 21 september", aldus Deutsche Bank.

De CME FedWatch Tool laat momenteel zien dat 90 procent van de markt uitgaat van een verhoging met 75 basispunten, en dat maar 10 procent rekent op een verhoging met 50 punten.

WTI-olie kostte maandag circa 88 dollar en werd daarmee een procent duurder dan vrijdag.

Bedrijfsnieuws

Goldman Sachs maakt zich op om honderden banen te schrappen. Dit meldden diverse media, waaronder de Wall Street Journal maandag. Het banenverlies maakt deel uit van de jaarlijkse functioneringsgesprekken van de bank, die tijdens de pandemie werden opgeschort, zei een ingewijde tegen de zakenkrant. Het banenverlies is zeer beperkt, want Goldman Sachs had eind juni wereldwijd zo'n 47.000 mensen in dienst. Het aandeel steeg bijna een procent.

De activistische belegger Dan Loeb zal Disney niet meer pushen om zijn populaire sportzender ESPN af te stoten. Disney CEO Bob Chapek kondigde afgelopen weekend aan dat deze zender juist een grote groeimotor voor Disney zal worden. Het aandeel won ruim een procent.

Deere gaat miljarden dollars investeren in zelfrijdende tractoren en slimme sproeiers voor landbouwgewassen. Het bedrijf dat al decennia de dominante leverancier is van tractoren en oogstmachines in de VS, wil nu ook dominant worden in software die de landbouw efficiënter en productiever kan maken. Het aandeel steeg een half procent.

De oprichter van Nikola staat terecht voor effectenfraude, omdat hij zou hebben gelogen over de ontwikkeling van klimaatvriendelijke technologie door het bedrijf, dat uitstootvrije vrachtwagens maakt. Het aandeel daalde ruim een half procent.

Aandelen van Gilead stegen ruim 4 procent nadat het biotechbedrijf meldde een schikking te hebben getroffen over HIV-patenten.

S&P 500 index 4.110,41 (+1,1%)

Dow Jones index 32.381,34 (+0,7%)

Nasdaq Composite 12.266,41 (+1,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren dinsdag in het groen, maar de uitslagen zijn relatief beperkt.

Nikkei 225 28.591,30 (+0,2%)

Shanghai Composite 3.272,72 (+0,3%)

Hang Seng 19.441,45 (+0,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0216. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,0120.

USD/JPY Yen 142,56

EUR/USD Euro 1,0216

EUR/JPY Yen 144,37

MACRO-AGENDA:

08:00 Inflatie - Augustus def. (Dld)

08:00 Werkloosheid - Juli (VK)

11:00 ZEW economisch sentiment - September (Dld)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Augustus (VS)

14:00 OPEC - Maandrapport (Oos)

14:30 Inflatie - Augustus (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten