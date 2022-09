Oracle profiteert van cloudactiviteiten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Oracle heeft het afgelopen kwartaal weliswaar kunnen profiteren van zijn cloudactiviteiten, maar de winst kwam lager uit, onder meer als gevolg van de sterkere dollar. Dit bleek maandag nabeurs uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse softwarebedrijf. Oracle boekte in het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar een 37 procent lagere nettowinst op jaarbasis van 1,55 miljard dollar, of 0,56 dollar per aandeel. Bij constante wisselkoersen bedroeg de winstdaling 29 procent. De aangepaste winst kwam uit op 1,03 dollar per aandeel, gelijk aan een jaar eerder, waar analisten geraadpleegd door FactSet op 1,07 dollar rekenden. De omzet steeg op jaarbasis met 18 procent naar 11,4 miljard dollar. Bij constante wisselkoersen was de omzetgroei 23 procent. Hier rekende de markt op 11,3 miljard dollar. De opbrengsten uit alle cloudactiviteiten gecombineerd, stegen in het afgelopen kwartaal met 45 procent naar 3,6 miljard dollar. Bij constante wisselkoersen was de omzetgroei 50 procent. Het aandeel Oracle noteerde maandag in de elektronische handel nabeurs een half procent hoger. Bron: ABM Financial News

