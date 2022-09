Wall Street sluit hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 1,1 procent op 4.110,41 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent tot 32.381,34 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent in de plus bij een stand van 12.266,41 punten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets liftte Wall Street mee op het positieve sentiment in Europa, in afwachting van de belangrijke Amerikaanse inflatiecijfers die dinsdag verschijnen en vermoedelijk een daling laten zien van de consumentenprijzen in de VS. De data zijn cruciaal voor het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week.

"Voor de rest van de week is er maar één focuspunt en dat is het inflatierapport morgen, het laatste voor de vergadering van de Fed op 21 september", aldus Deutsche Bank.

De CME FedWatch Tool laat momenteel zien dat 90 procent van de markt uitgaat van een verhoging met 75 basispunten, en dat maar 10 procent rekent op een verhoging met 50 punten.

WTI-olie kostte maandag circa 88 dollar en werd daarmee een procent duurder dan vrijdag. De euro/dollar noteerde richting het slot in New York op 1,0120.

Bedrijfsnieuws

Goldman Sachs maakt zich op om honderden banen te schrappen. Dit meldden diverse media, waaronder de Wall Street Journal maandag. Het banenverlies maakt deel uit van de jaarlijkse functioneringsgesprekken van de bank, die tijdens de pandemie werden opgeschort, zei een ingewijde tegen de zakenkrant. Het banenverlies is zeer beperkt, want Goldman Sachs had eind juni wereldwijd zo'n 47.000 mensen in dienst. Het aandeel steeg bijna een procent.

De activistische belegger Dan Loeb zal Disney niet meer pushen om zijn populaire sportzender ESPN af te stoten. Disney CEO Bob Chapek kondigde afgelopen weekend aan dat deze zender juist een grote groeimotor voor Disney zal worden. Het aandeel won ruim een procent.

Deere gaat miljarden dollars investeren in zelfrijdende tractoren en slimme sproeiers voor landbouwgewassen. Het bedrijf dat al decennia de dominante leverancier is van tractoren en oogstmachines in de VS, wil nu ook dominant worden in software die de landbouw efficiënter en productiever kan maken. Het aandeel steeg een half procent.

De oprichter van Nikola staat terecht voor effectenfraude, omdat hij zou hebben gelogen over de ontwikkeling van klimaatvriendelijke technologie door het bedrijf, dat uitstootvrije vrachtwagens maakt. Het aandeel daalde ruim een half procent.

Aandelen van Gilead stegen ruim 4 procent nadat het biotechbedrijf meldde een schikking te hebben getroffen over HIV-patenten.

Oracle opent nabeurs de boeken. In aanloop won het aandeel een procent.