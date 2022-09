Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag gestegen. Bij een settlement van 87,78 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim een procent duurder. De olieprijs profiteerde onder meer van een dalende dollar, zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Verder helpt de daling van de gasprijzen, naar het laagste punt in bijna twee maanden, om momenteel een bodem te leggen onder de olieprijzen, aldus Hewson. Het idee daarachter is, dat wanneer de gasprijzen dalen, consumenten meer geld overhouden om te tanken, aldus de marktanalist. "Hoewel coronalockdowns in China en de nog steeds verhoogde Russische olie-export de krapte op de wereldwijde oliemarkt op korte termijn waarschijnlijk zullen verminderen, verwachten we nog steeds dat de olietoevoer zal verkrappen en de prijzen zullen stijgen in de komende kwartalen", schreven strategen van UBS maandag in een analyse. Volgens de Zwitserse bank neemt de energievraag richting de wintermaanden sowieso toe. Wat de olieprijzen momenteel ook ondersteunt zijn de moeizame onderhandelingen over een nieuwe atoomdeal met Iran. Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben grote twijfels over de bereidheid van Teheran om de deal nieuw leven in te blazen. Later deze week volgen de oliemarktrapporten van OPEC en IEA. Bron: ABM Financial News

