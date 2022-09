Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag flink hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot 1,8 procent in het groen op 427,75 punten, de Duitse DAX won 2,4 procent op 13.402.27 punten, de Franse CAC 40 steeg 2,0 procent op 6.333,59 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 1,7 procent in de plus bij een slot van 7.473,03 punten.

De veerkracht die de Europese beurzen voor het weekend toonden, lijkt zich vooralsnog te handhaven, zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets maandag. Volgens hem hopen beleggers dat de inflatie in de VS heeft gepiekt. Het antwoord op die vraag volgt dinsdag als de nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers verschijnen, waarbij gerekend wordt op een kleine daling van de consumentenprijzen op maandbasis. Vrijdag komen inflatiedata uit de eurozone.

Goed nieuws was er ook uit Oekraïne, aldus econoom Jim Reid van Deutsche Bank. Een tegenoffensief van Oekraïne lijkt flink resultaat te boeken. "Wel vergroot dit de kans op een agressieve reactie van Rusland", waarschuwt Reid.

Verder merkte investment manager Simon Wiersma van ING op dat de winstgroeiverwachtingen voor bedrijven uit de Stoxx Europe 600 index onverminderd naar boven worden bijgesteld.

Op macro-economisch vlak was het een rustige dag. De Britse industriële productie is in juli iets vertraagd.

WTI-olie kostte maandag rond het Europese slot rond de 89 dollar per vat en werd daarmee ruim 2 procent duurder dan vrijdag. De Europese gasprijs daalde vandaag 6,5 procent.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0129. Danske Bank verwacht dat de euro de winst tegenover de dollar echter niet zal kunnen vasthouden. De renteverhoging door de ECB met 75 basispunten trok de rentecurves van de VS en Europa wat minder ongelijk, maar Danske Bank denkt dat de euro de uitlaatklep zal worden voor de energiecrisis in Europa aankomende winter.

Bedrijfsnieuws

In Parijs kelderde Orpea 21,5 procent. De Franse uitbater van zorghuizen waarschuwde maandag dat de terugval van de bedrijfsresultaten waarschijnlijk in de tweede helft van dit jaar zal aanhouden. De marge zou in de tweede jaarhelft nog lager uitvallen dan in de eerste zes maanden, toen de marge al onder druk stond.

Staalbedrijven deden wel goede zaken. Zo won ArcelorMittal 2,5 procent en Aperam ruim 4 procent. Thyssenkrupp steeg 3,0 procent.

Europese bankaandelen profiteerden opnieuw van de stijgende rentes. ING steeg bijna 6 procent, Deutsche Bank won meer dan 3 procent en Société Générale bijna 2,5 procent.

HelloFresh won 2,5 procent in Frankfurt ondanks een melding van een E.coli-besmetting in de VS. Sectorgenoot Just Eat Takeaway steeg bijna 5 procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen tot een procent hoger.