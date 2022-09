AEX kruipt richting 700 punten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe beursweek optimistisch begonnen. De AEX sloot maandag op 696,87 punten en steeg daarmee 1,6 procent. Het sentiment kon onder meer profiteren van sterk dalende olie- en gasprijzen, zag beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Daarnaast lijkt Oekraïne terreinwinst te boeken op de Russische troepen in bezet gebied in het oosten en zuiden. Volgens econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen reageren de Europese aandelenmarkten sowieso "verrassend positief" op de renteverhoging van de Europese Centrale Bank van vorige week. "In de aandelenkoersen is vaak best al wat voorzichtigheid ‘ingeprijsd’, maar we wezen eerder al op de stelselmatig neerwaartse herzieningen door bedrijven van hun groeiverwachtingen. Die bovendien met meer dan gemiddelde onzekerheid omgeven zijn. Dat het weer komende winter wellicht de belangrijkste economische parameter wordt, illustreert dat frappant", aldus Aben. Maandag was een vrije rustige macrodag, dinsdag volgen belangrijke inflatiecijfers uit de Verenigde Staten en eind van de week ook uit de eurozone. "Maand op maand verwachten we een klein minnetje. Ook al omdat de prijsdruk door de gespannen aanvoerketens begint af te nemen", zei Aben over de Amerikaanse inflatiecijfers. "Toch zal dit de Federal Reserve niet van gedachten doen veranderen", denkt de econoom van Van Lanschot Kempen, die ook wijst op het belang van de Amerikaanse detailhandelsverkopen die later in de week verschijnen. WTI-olie kostte maandag rond het Europese slot rond de 89 dollar per vat en werd daarmee ruim 2 procent duurder dan vrijdag. De Europese gasprijs daalde 6,5 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0129. Stijgers en dalers In de AEX waren er uitgezonderd ASMI, dat ruim een half procent verloor, geen dalers. Just Eat Takeaway steeg bijna 5 procent. Koploper was ING, dat bijna 6 procent won. Philips won 2,0 procent. De Vereniging van Effectenbezitter heeft Philips aansprakelijk gesteld voor de miljardenschade die beleggers hebben geleden door de apneu-affaire, werd maandag bekend. In de AMX ging Galapagos aan kop met een plus van ruim 7 procent. Het bedrijf neemt vandaag deel aan de Global Healthcare Conference van Morgan Stanley. Aperam en Basic-Fit stegen meer dan 4 procent. Alfen verloor bijna 6 procent. Handelaar Bert van de Pol van Today’s Group zag geen directe aanleiding voor dit koersverlies. Bij de smallcaps ging CM.com aan de leiding, met een plus van ruim 7 procent. Vastned steeg ruim 5,5 procent en Ebusco bijna 5 procent. Accsys verloor dik 10 procent. Beleggers reageerden op de update van Accsys dat het nog meer vertraging oploopt met de fabriek in Hull. Eerdere kostenramingen blijken onvoldoende en er wordt overlegd over een oplossing. Wall Street Rond het slot in Amsterdam noteren de Amerikaanse beurzen tot een procent in het groen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.