Beursblik: Kempen ziet meer kansen in Retail Estates dan in Vastned

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Kempen heeft maandag het advies voor Retail Estates verhoogd naar Kopen en het advies voor Vastned juist verlaagd naar Verkopen.

De reden voor het verkoopadvies voor Vastned is dat Kempen verwacht dat de vergelijkbare huurgroei zal achterblijven op de inflatie. "Best veel winkels zijn oververhuurd", aldus de bank. "Deze staan in de high streets waar we een grote impact van een potentiële recessie verwachten."

Daarnaast wijst de bank op de 490 miljoen euro die Vastned in 2024 moet herfinancieren. Dat is grofweg 80 procent van alle schuld.

"Retail Estates komt met betaalbare huren in z'n out-of-town shopping centers, waar we minder negatieve prijsdruk zien. Daarnaast verwachten we dat consumenten eerder naar deze goedkopere winkels gaan, vooral in België waar deze winkels een breed aanbod hebben", verklaart analist Pieter Runneboom zijn voorkeur voor Retail Estates.

Bij Kempen zijn ze over het algemeen relatief positief gestemd over retail vastgoed aandelen. Op de korte termijn kunnen ook de retailverhuurders de stijgende inflatie doorgeven aan hun huurders via hogere indexatie. Daarnaast is er al een hoop risico ingeprijsd en zijn retail aandelen daarom volgens Runneboom relatief goedkoop.

"Maar het lagere consumentenvertrouwen zal zich waarschijnlijk uiten in lagere consumentenuitgaven. Het aantal faillissementen van retailhuurders zal hierdoor stijgen en markthuren zullen onder druk blijven staan", waarschuwt de analist.