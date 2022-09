Duitse recessie nadert Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Duitse economie koelt scherp af en zal nog begin volgend jaar in een recessie belanden. Dit is de voorspelling van onderzoeksinstituut Ifo. Het Duitse bruto binnenlands product zal in het derde kwartaal vermoedelijk stabiel zijn, maar zal in het vierde kwartaal met 0,2 procent dalen en met 0,4 procent in het eerste kwartaal van volgend jaar. De belangrijkste oorzaak is de daling van private uitgaven. Als gevolg van de dure energie, ziet Ifo de inflatie begin 2023 pieken op circa 11 procent. Dat raakt de koopkracht "hard", waarschuwt het onderzoeksinstituut. Voor heel 2022 rekent Ifo op een Duitse groei van 1,6 procent, gevolgd door een krimp van 0,3 procent volgend jaar. Bron: ABM Financial News

